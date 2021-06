Billie Eilish mostra lado sedutor em produção surpreendente Artista americana de 19 anos explicou que agora se sente “mais mulher”

01 jun 2021 • 14:32

Aos 19 anos, Billie Eilish surpreendeu ao posar, pela primeira vez, com uma postura provocante e sensual para a capa de uma revista. Até aqui, a artista sempre tinha optado por uma imagem descontraída, com roupas largas e em várias camadas para esconder as curvas. "É sobretudo o que te faz sentir bem", disse, lançando o mote para outras raparigas.

