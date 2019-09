Blaya arrasa David Carreira e é criticada pelos fãs

Blaya foi arrasada pelos fãs de David Carreira após partilhar no Instagram um excerto de uma entrevista que deu no programa brasileiro The Noite. Na descrição do vídeo pode ler-se: "#nãopreciseidefalarcomsotaquebrasileiro".

Durante o ‘talk-show’, o apresentador perguntou à cantora se esta falava com sotaque do Brasil, ao que Blaya respondeu que não, pois tinha saído do país em bebé para Portugal, afirmando que só usa o sotaque quando canta.

Os fãs de Blaya não gostaram da hashtag usada pela cantora, uma referência à entrevista viral de David Carreira, no mesmo programa, em junho, na qual o cantor falou com sotaque do Brasil, e deixaram comentários arrasadores:

"Falas tanto mas a única cena de jeito que fazes é abanar o c*, e mesmo assim está complicado" e ainda "essa mulher é parva, tem muitos quilómetros para percorrer para chegar aos pés do David, porque de resto não tens onde cair morta", são alguns dos comentários que se podem ler na caixa de comentários da publicação.





Vários fãs de David Carreira também comentaram o vídeo com a hastag #pedalapedala, de forma a mostrar apoio ao cantor.

O artista não fez nenhum comentário sobre o tema, no entanto, após a publicação de Blaya, em jeito de resposta publicou uma fotografia com a descrição:



"FOCO 100%

7 Álbuns

150 mil discos vendidos.

250 milhões no YouTube...

Altice Arena 30 de Novembro!

#anotherlevel #pedalapedala"