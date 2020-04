Blaya assume novo namorado e revela intimidade: "Fazemos sexo na casa de banho"

"O meu namorado vem semana sim, semana não. Então, na semana que ele vem, é aproveitar. Por norma, nesta quarentena, fazemos na casa de banho", confessou, referindo-se ao sexo com o companheiro.



"Eu tenho 32 anos e ele 24. Gosto de 'babies'. No dia a dia sou mais dominadora e, quando estou com ele, costumo ser mais submissa", admitiu ainda a artista.





terminou a relação que mantinha com o pai da filha, Pedro Russo, em novembro do ano passado.











A cumprir a quarentena, Blaya decidiu fazer algumas revelações durante uma conversa com o comediante Tiago Paiva.A cantora admitiu que está a viver um novo amor, e mostrou-se feliz com a nova relação.Além disso, Blaya, que se destaca nas redes sociais pelas fotografias ousadas que exibe, admitiu ainda, sem pudores, a bissexualidade. A bailarina já esteve com mulheres e mostra-se confortável com o assunto.Recorde-se que Blaya, que assume agora um novo namoro, sem revelar, no entanto, a identidade do companheiro,