Blaya criticada por assustar a filha de três anos

"O que a minha filha tem que aturar as 10 da manhã...", escreveu, na legenda.



"Sabes que podes provocar a gaguez na tua filha com esses sustos. Já sabes se for gaga a culpa é tua... Falta-te sexo matinal", "Ridícula, isso não se faz" ou "Existem brincadeiras e brincadeiras", foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores.





Blaya voltou a causar polémica na sua página de Instagram. Desta vez, publicou um vídeo onde surge a assustar a filha, Lau, de três anos.E se muitos seguidores acharam piada à situação, outros não pouparam nas críticas à cantora.Nas imagens, Blaya surge a praticar karaté enquanto a menina brinca no mesmo espaço. Depois, pára de repente, dirige-se a Lau e assusta-a.