Blaya em pânico com queda do teto no quarto

15:41

O dia começou da pior forma para. A cantora de 32 anos conta que apanhou um susto ao aperceber-se que. Por sorte, na altura, não se encontrava ninguém naquela divisão."A Lau (filha, de dois anos) teve febre durante a noite, vómitos e diarreia e viemos para a sala de madrugada para ela ver televisão... pelas 8 da manhã oiço um barulho gigante e tinha-me caído esta m*!", começou por desabafar nas redes sociais, na legenda da imagem onde se vê os estragos. "Já tirei metade de cima da cama"."A casa é minha e quando vim para aqui estava tudo bem, mas com o tempo caiu só um bocadinho do teto e eu queixei-me ao vendedor... resultado: nenhum. Hoje podíamos ter levado com isto em cima, mas não levámos e é isso que importa", conclui.