Blaya escreve livro de sexo

16:48

Bom dia !!!!! Vocês sabiam que já escrevi um livro de contos eróticos??? Ok então ficam a saber", escreveu Blaya, que tem partilhado na sua conta de Instagram vários pormenores da vida pessoal.







Recentemente, Blaya revelou que colocou implantes de silicone porque o peito não estava como queria, após ter sido mãe pela primeira vez. Entretanto, depois da cirurgia, afirma que se sente mais confiante com o corpo. , escreveu Blaya, que tem partilhado na sua conta de Instagram vários pormenores da vida pessoal.Recentemente, Blaya revelou que colocou implantes de silicone porque o peito não estava como queria, após ter sido mãe pela primeira vez. Entretanto, depois da cirurgia, afirma que se sente mais confiante com o corpo.

Blaya não pára de surpreender. No passado, a cantora mostrou o seu lado mais ousado ao, nas redes sociais,Depois, decidiu suspender o projeto, mas agora está de volta, desta vez com um livro de contos eróticos.Foi a própria que o revelou através da sua conta de Instagram, onde partilhou as primeiras imagens, de lingerie, com o novo livro.