Blaya fala sem tabus sobre masturbação

Blaya

André Filipe Oliveira

Blaya voltou a dar nas vistas ao falar da sexualidade no feminino, criticando aqueles que são contra a masturbação. “Um menino mexer na ‘pilinha’ é ‘engraçado’, agora quando é uma menina a mexer no órgão sexual dizem logo para tirar a mão. Porque é feio! Desde cedo que as mulheres são ‘castradas’ em relação ao conhecimento do corpo e prazer e quando chega a altura de ter prazer muitas das vezes não sabem como reagir.”









A artista conhecida pelos seus comentários sobre sexo sem tabus apelou às mulheres para explorarem os seus corpos sem preconceitos. “Não te esqueças que para o teu parceiro saber levar-te ao céu, tens de te levar ao céu primeiro! Explora-te. Toca-te. Tenta perceber as coisas que gostas, e assim já consegues ser mais específica nas tuas relações. Não tenhas vergonha. Compra brinquedos. Pede ao teu parceiro/a para explorar contigo.”

A discussão do tema nas redes sociais acabou por despoletar várias opiniões. “Assim é que é, uma mulher sem pudores”, “por mais mentes abertas” ou “sem papas na língua”, apontaram os fãs.