Blaya mostra como era o peito antes de colocar silicone

15:24

Blaya submeteu-se recentemente a uma cirurgia para aumentar o peito e revela-se muito satisfeita com o resultado final, depois de ter colocado silicone.



Depois de ter sido mãe pela primeira vez e das mudanças no corpo, a cantora sentiu necessidade de mudar e, sem tabus, decidiu mostrar como estavam as suas maminhas antes da cirurgia, de forma a incentivar outras mulheres a mudarem. "Aqui está o antes e depois das minhas maminhas", escreve Blaya, mostrando de seguida três imagens onde as mudanças são visíveis.





om 20 anos eu queria colocar silicone! Mas depois deixei passar e comecei a adorar as minhas maminhas pequeninas! Com o nascimento da Lau e com ela a fazer o pino cada vez que mamava as minhas lindas maminhas descaíram! Eu que adorava usar camisas sem soutien!!! Era agora quase impossível porque as mamas estavam realmente muito descaídas. Apareceu me esta oportunidade e eu aproveitei a da melhor maneira! BORA LÁ LEVANTAR O PEITO E AUMENTAR AS MAMINHASSSS!!!!!", explicou a cantora, que está rendida ao novo decote.

Desde que colocou silicone que a cantora tem falado abertamente sobre o assunto através das redes sociais, onde a própria deu a notícia aos fãs.