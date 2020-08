Blaya mostra-se completamente nua no meio do campo

Blaya voltou a surpreender os milhares de seguidores e 'incendiar' o Instagram.A cantora, que continua a dar nas vistas pelo lado mais ousado, irreverente e provocador, voltou a mostrar-se nua. Desta vez, surge de costas completamente despida numa publicação que fez através das redes sociais., escreveu a artista na legenda, referindo-se a outras imagens da mesma sessão fotográfica no meio de um campo de milho que tem vindo a partilhar onde também surge sem pudores a exibir o corpo., disse.Mais uma vez, os fãs não resistiram à ousadia., brincaram os admiradores., foram outros dos comentários deixados.A apresentadora Rita Ferro Rodrigues surpreendeu ao comentar a publicação com 'emojis' alusivos a uma explosão, mostrando que considerou a imagem escaldante. Blaya não resistiu a brincar com a situação., escreveu.Recentemente, Blaya captou as atenções ao falar sem tabus sobre a masturbação feminina, incentivado as mulheres a comprar brinquedos sexuais-