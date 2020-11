Blaya parte em defesa da nudez feminina com foto ousada

. A nudez feminina continua a ser um tema bastante controverso nos dias de hoje, uma vez que o conteúdo relacionado com a exposição de mulheres acaba bloqueado pela internet. A artista mostrou incompreensão face a esta realidade e decide fazer um 'teste'.Blaya voltou a expor o corpo, sem pudores, na sua página de Instagram. Desta vez, surge coberta com mamilos masculinos, como um teste para saber se é 'bloqueada'.! Mas vou fazer aqui um teste para perceber", escreveu na legenda à imagem.As publicações ousadas da artista têm gerado polémica entre os seguidores."Qual é a conexão entre tapar ou mostrar mamas e ser-se livre? Decidir tapar as mamas também é ser-se livre. Nudismo não significa liberdade. O livre arbítrio é liberdade. Alguém que decide que é feliz de burca é tão livre como alguém que decide fazer nudismo por prazer, porque", pode ler-se num comentário deixado por um seguidor.