Blaya provoca admiradores após ser ignorada: "Quando posto o meu c*.... uma data gostos"

Mariana Ferrer, alegada vítima de violação sexual, que acabou por ser considerada culpada pelo mesmo crime.



Indignada, a artista mostrou-se contra a decisão do juiz. "Todos os dias há uma m**** de injustiça relativamente ao abuso de mulheres. É juizes, presidentes, jogadores da bola. Sai tudo ileso. Voltam todos para casa descansadinhos da vida enquanto nós mulheres ficamos com traumas uma vida inteira. Deixa-me muito chateada".







"Meto uma fotografia a falar sobre estupro [violação]... sobre o quanto as mulheres ainda sofrem hoje em dia! Tenho 5000 mil gostos... Então agora resolvi postar um vídeo do meu c* para ver se este assunto chega a mais gente. Visto que tenho 420 mil seguidores! Fui! Ps: Quando falo de coisas sérias ninguém quer saber, mas quando posto o meu c*, uma data de gostos! Pronto... um dois em um".



A publicação está a gerar controvérsia, contando já com 16 326 mil gostos e mais de 121 mil vizualizações.



Os admiradores ficaram divididos com a postura da artista. Houve quem aplaudisse, mas também lamentasse.



