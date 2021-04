Blaya revela que engordou 10 quilos na gravidez

Aos seis meses de gestação, Blaya desabafou sobre o aumento de peso e as dores que sente. Através das redes sociais, a artista recordou a primeira gravidez, na qual engordou 25 quilos.



"Quem me seguiu na gravidez da Lau sabe que tive um barrigão enorme nos últimos dois meses de gravidez e isso não me fez parar! Nada disso! Mas as dores que tinha nas costas e no fundo da barriga eram gigantes e a maior parte dessas dores foi por culpa do peso. Engordei 25 kg. Podia ter sido muito menos!", afirmou.



Já peso 77 kg, por isso, não sei como vou fazer, mas vou conseguir! E a melhor maneira de eu o fazer… É a dançar!", disse.



Recorde-se que Blaya só anunciou a gravidez ao 6º mês de gestação. A cantora é mãe de Aura, de dois anos, da antiga relação com Pedro Russo.