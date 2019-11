Blaya sai de casa e deixa namorado e pai da filha

06:00

André Filipe Oliveira

Blaya colocou um ponto final na relação de quatro anos com Pedro Russo, de quem tem uma filha, Aura, de dois anos. A revelação foi feita pelo modelo através das redes sociais. "A meditação ajuda-me e vai ajudar-me a ultrapassar esta dor gigante que existe dentro de mim, depois de ter perdido tudo o achava que estava a construir", começou por escrever."Tenho a minha filha, que é o mais importante para mim e o que me faz sorrir, apesar de que o que eu mais queria era dar-lhe uma família unida e completa", continuou. No mesmo texto, Russo deixou claro que saiu magoado com o final da relação: "Não se agarrem emocionalmente a ninguém."O ex-casal já deixou de dividir casa. Pedro Russo está neste momento a ser apoiado pela "irmã" e "pai". A artista, por sua vez, mudou-se com a filha de ambos para uma casa nova.contactou Blaya para obter uma comentário em relação aos acontecimentos descritos, mas não obteve qualquer resposta.