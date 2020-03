Blaya surpreende ao revelar que já tem novo namorado

achava que

conselho

da minha aprendizagem: não se agarrem muito emocionalmente a ninguém. Protejam-se sempre! O universo quer-nos no sítio onde ele quer que nós estejamos e não há hipótese nenhuma", concluiu.



A cantora apagou todas as fotografias que tinha com Pedro Russo nas suas redes sociais e não quis comentar a separação. O ex-casal tem uma filha em comum, Aura, de dois anos.



Blaya está novamente apaixonada! A revelação foi feita pela cantora através de um vídeo em direto com Beatriz Gosta no Instagram.Apesar de não ter revelado muito sobre esta nova fase da sua vida, Blaya adiantou que tem um novo namorado e que ele é músico.Recorde-se de que em novembro de 2019, Pedro Russo, ex-namorado da cantora, revelou através das redes sociais que já não estava com a mãe da filha.começou por escrever.