Blaya tem parto em casa: "Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida"

Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico… não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade arranjei forças com as pessoas que estava)", começou por escrever.

Ontem já sentia umas contrações e às 3h30 da manhã fui para a sala, dancei, sentei-me, comi, deitei-me. Às 7 horas o João [namorado] acorda! A doula chegou às 10horas e a parteira às 11h50 e o Theo veio cá para fora às 12h13! Bem-vindo a este novo mundo Theo! Foi difícil mas foi mágico", concluiu.





Blaya já é mãe pela segunda vez! No final da tarde de domingo, a cantora partilhou com os seguidores o momento "difícil mas mágico" que viveu em casa ao dar à luz o seu filho Theo.Nas imagens partilhadas nas suas redes sociais, Blaya mostrou-se a ser ajudada pelo namorado João enquanto estava no duche a ter contrações. Já esta segunda-feira, a artista enterneceu os seguidores com uma imagem da filha mais velha, Aura, de quatro anos, a acarinhar o irmão mais novo.Theo é fruto do romance de Blaya com o músico João, com quem namora há mais de um ano.