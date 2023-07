Bliss já ‘bomba’ no Algarve

Pedro Reis

01:30

Boa comida e boa bebida fizeram as delícias de quem aceitou o convite para uma noite diferente com a inauguração da discoteca Bliss, em Vilamoura, esta sexta-feira. Por volta das três da manhã, com o espaço a rebentar pelas costuras, e com a presença de muitas caras conhecidas, Hugo Tabaco ‘virou’ o DJ da festa. Antes da atuação de Tabaco, a banda de ‘covers’ Deixa Rolar deixou todos bem-dispostos e prontos para entrarem pela madrugada fora. A discoteca vai estar aberta todo o verão até dia 26 de agosto e conta com uma programação de luxo: Bob Sinclar, dia 1 de agosto, e Claptone a 7.