O deputado federal brasileiro Julian Lemos revelou que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de 67 anos, bate na primeira-dama, Michelle, de 40.Segundo declarações do ex-aliado de Bolsonaro ao podcast ‘Arretado’, o casamento não passa de uma “fachada”. “Ela não aguenta nem vê-lo”, disse Lemos.

O político e empresário garantiu ainda que, em 2019, durante as férias do casal, Bolsonaro terá agredido a mulher com bofetadas, depois de esta ter aparecido com implantes de silicone.





Mais recentemente, já depois de ter perdido as eleições presidenciais para Lula da Silva, Jair Bolsonaro terá empurrado Michelle.