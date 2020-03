Bolsonaro enfrenta rumores de infidelidade da mulher

Uma nova polémica está a ensombrar a presidência de Jair Bolsonaro, com a exposição da alegada traição da mulher, Michelle, com o deputado federal Osmar Terra.O rumor ganhou força na última semana, após o colunista brasileiro Germano Oliveira escrever uma crónica com o título: ‘O esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto’.O texto destacou o "desconforto no casamento" entre a primeira-dama e Bolsonaro, com várias referências aos eventos do casal, vividos em separado. Por exemplo, a ida solitária de Michelle à "festa de casamento da deputada Carla Zambelli" e a viagem do presidente brasileiro à Bahia, na véspera de Natal, quando a mulher se submeteu a "uma cirurgia aos seios". O texto tornou-se viral nas redes sociais, em especial no Twitter.Os internautas brasileiros reagiram às polémicas reveladas pelo jornalista, sugerindo a existência de um caso extraconjugal entre Michelle e Osmar, levando à criação do movimento (hashtag) BolsonoraCorno.O boato está provocar vários problemas no seio do Governo, por isso, Osmar Terra usou também o Twitter para reagir: "A matilha se superou, também me agredindo e àquilo que tenho de mais sagrado: a minha família e a minha integridade moral. É o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa. Não conseguirão nos constranger."