Bolsonaro surge ao lado da mulher após rumores de traição

O casal brasileiro está envolto numa nova polémica depois de ter sido tornada pública a alegada traição da mulher, Michelle, com o deputado federal Osmar Terra.Depois de se ter instalado o clima de mal-estar face a todos os rumores,Devido à polémicas do caso extraconjugal, os internautas criaram um movimento (hashtag) BolsonoraCorno.Recorde-se que o boato provocou vários problemas no Governo e o deputado Osmar Terra usou as redes sociais para se justificar e desmentir os rumores : "A matilha superou-se, também me agredindo e àquilo que tenho de mais sagrado: a minha família e a minha integridade moral. É o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa. Não conseguirão constranger-nos".