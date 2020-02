‘Bomba’ inglesa suspira por Bruno Fernandes

11 fev 2020 • 01:30

Vânia Nunes

Bruno Fernandes recebeu um incentivo especial na sua chegada ao Manchester United. É que uma das adeptas mais fervorosas e também mais ousadas do clube, Lucy Nilcholson, escreveu no decote "Bem-vindo Bruno" e divulgou uma fotografia do resultado final nas redes sociais.A inglesa de 23 anos, que conta com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, faz sucesso com as produções de moda que faz com o equipamento do clube, nas quais as suas curvas estão sempre em evidência. E a contratação do antigo jogador do Sporting não lhe foi indiferente. No Twitter foi mostrando que estava a par das negociações e ficou radiante quando tudo se concretizou.Além da receção calorosa de Lucy, Bruno Fernandes conta com o apoio incondicional da mulher, com quem está desde os tempos de escola. Ana Pinho ainda se está a adaptar às mudanças nas rotinas da família, no entanto, é certo que estará ao lado do companheiro, com quem tem uma filha, Matilde, de três anos, nesta nova fase.