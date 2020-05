‘Bomba’ sensual conquista Bernardo Silva Jogador do Manchester City apaixonado por modelo Inês Tomaz. Namoro é recente e ainda não foi assumido.

‘Bomba’ sensual conquista Bernardo Silva

01:30

Rute Lourenço

Solteiro há mais de um ano, Bernardo Silva parece ter novamente o coração ocupado. O jogador do Manchester City tem passado esta quarentena com uma companhia especial e no Instagram já não esconde a cumplicidade que o une a Inês Tomaz, uma jovem modelo que faz cada vez mais sucesso nas redes sociais, em que exibe as suas curvas deslumbrantes.



Nas últimas imagens partilhadas no Instagram, Bernardo surge sempre ao lado de Inês, embora o romance ainda não seja assumido. "Eles estão juntos há pouco tempo e a levar as coisas com calma", diz uma fonte.

