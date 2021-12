‘Bombas’ de Cristiano Ronaldo têm de ficar em casa

01:30

O craque português Cristiano Ronaldo pode ser obrigado a deixar as suas ‘bombas’ na garagem se o novo treinador do Manchester United resolver fazer o mesmo que fez no seu clube anterior, o alemão RB Leipzig. Ralf Rangnick obrigou os atletas a irem para os treinos apenas com os carros cedidos pelo patrocinador do clube.Nunca se percebeu se a ordem teve o intuito de castigar o plantel, pôr ordem na ‘feira de vaidades’ ou, simplesmente, ajudar o patrocinador a rentabilizar o seu investimento. Recorde-se que no caso do Manchester United, o patrocinador do clube é a Chevrolet.Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, participou numa campanha de maquilhagem e foi mais uma vez fotografada grávida. Segundo a revista ‘Hola’, a jovem espanhola encontra-se no quarto mês de gestação.