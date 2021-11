Bombeiros e animais juntos em calendário solidário

06:00

Com o ano a chegar ao fim, os bombeiros australianos lançaram o tradicional calendário solidário, que promete 'aquecer' 2022 até nos meses mais frios. À semelhança do que tem vindo a acontecer desde 1993, os heróis que todos os anos combatem incêndios violentos na Austrália mostraram o seu lado mais sensual ao posarem com vários animais, ao mesmo tempo que exibem os seus corpos musculados.









Em 2020, o calendário foi distribuído por mais de 100 países, mas desta vez o sucesso promete superar todas as expectativas, já que estão disponíveis seis versões diferentes, de forma a agradar até ao público mais exigente. Desta forma, está a ser distribuída a versão clássica (só com bombeiros), as com gatos, cães, cavalos e animais variados, e a edição de verão (bombeiros em calções de banho).