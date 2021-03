Bonnie Tyler: "Quem nasce em Portugal está abençoado"

Eu e o meu marido fomos uns sortudos [risos]. Viemos para o Algarve em março do ano passado para uma semana de férias e, por causa da pandemia, fomos ficando. É a primeira vez desde os meus 17 anos que não trabalho [risos]. Até aproveitei para fazer coisas que nunca tinha feito, como aprender a nadar. Foi preciso chegar aos 69 anos para perder o medo da água [risos].Sim. É a primeira vez na minha vida que sou dona de casa [risos]. Já tenho saudades da minha família, dos palcos, dos fãs e da minha banda, mas a verdade é que se estivesse na minha casa, no País de Gales, também não podia ver ninguém porque não é permitido. Aqui sempre posso sair para o exterior e apanhar sol. Eu tenho várias propriedades espalhadas pelo mundo, mas Portugal é, sem dúvida, o meu local preferido. Nunca me canso de aqui estar. Costumo dizer aos meus amigos portugueses que são abençoados por terem nascido em Portugal. É um dos países mais bonitos do mundo.Eu apaixonei-me pelo Algarve em 1977. Na altura estava em estúdio a gravar um novo disco e um dia decidimos tirar um período de descanso. Aluguei duas casas em Vale de Lobo e passámos um tempo maravilhoso, eu e a minha banda. O Algarve era bastante diferente mas há coisas que nunca mudaram, como as praias, o clima, a comida e as pessoas. Por isso, quando em março do ano passado percebi que ia ficar no Algarve mais do que uma semana, por causa da pandemia, olhei para o meu marido e disse-lhe: ‘Olha que belo sítio para confinar!’ [risos]Na verdade eu não saio muito. De vez em quando vou ao Centro Comercial ou ao supermercado, mas geralmente é o meu marido que faz as compras.[Risos] Não, porque as pessoas, por simpatia, acabam sempre a falar inglês comigo. Mas confesso que já tentei aprender português online e fico sempre muito confusa por causa dos femininos e masculinos. É difícil.É verdade aquele disco em 2019 foi uma surpresa, mas quando comecei a trabalhar com o David Mackay, com quem já tinha trabalhado nos anos 70, as coisas surgiram, mesmo depois de termos estado 40 anos afastados. Apareceu, entretanto, uma editora interessada e fizemos um acordo para três discos. E já tenho as canções para o próximo. O que posso dizer é que este álbum deu-me um gozo enorme.Eu tenho muitos cuidados. Tenho, por exemplo, um ‘personal trainer’ da voz chamado James Windsor com que faço exercícios três vezes por semana ao telefone. O minha voz é o meu instrumento e claro que tenho de a preservar. Eu até acho que ela está mais forte do que nunca.