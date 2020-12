Boris Johnson diz que o seu cão teve Covid Dylan apresentou sintomas da doença.

Boris Johnson e a noiva, Carrie Symonds, com o cão Dylan

Foto: EPA

01:30

O primeiro-ministro britânico acredita que o seu cão, Dylan, teve coronavírus, na mesma altura em que esteve doente, internado com complicações resultantes da doença.

Segundo fontes próximas de Boris Johnson revelaram ao jornal ‘The Sun’, o jack russell terrier, que ficou aos cuidados da noiva, Carrie Symonds, estava letárgico e apático.

"Não podemos afirmar com certeza, mas a verdade é que na mesma altura em que o primeiro-ministro se encontrava doente o cão mal se mexia, estava sempre cansado e nem queria sair para dar o habitual passeio", diz a fonte.



Recorde-se que o primeiro-ministro britânico sofreu com complicações do coronavírus e, com dificuldades respiratórias, teve de ser internado para receber oxigénio. A companheira, que estava grávida, teve sintomas mais ligeiros do novo coronavírus.

