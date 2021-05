Boris Johnson em casamento secreto com a noiva 23 anos mais nova

01:30

Sónia Dias

Boris Johnson, de 56 anos, casou-se este sábado em segredo com a namorada, Carrie Symonds, de 33, na? Catedral de Westminster, em Londres, avançou o jornal ‘The Sun’. A união foi anunciada com uma foto do casal no copo-d’água, que teve lugar nos jardins do nº 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico.Devido à situação pandémica, os noivos, que namoram desde 2019 e têm um filho em comum - Wilfred, de um ano -, optaram por uma cerimónia discreta e com um número restrito de convidados, estando a planear realizar uma festa maior no verão do próximo ano.No sábado, a igreja foi fechada pelas 13h30, tendo a noiva chegado 30 minutos depois, envergando um vestido branco do atelier Christos Costarellos, avaliado em cerca de 3300 euros. O casamento é o primeiro de Symonds e o terceiro de Johnson.O último primeiro-ministro britânico a casar-se no cargo foi Robert Jenkinson, em 1822.