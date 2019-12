Boris Johnson trocou mulher de 55 anos por jovem de 31

Boris Johnson e Carrie Symonds

Foto: Toby Melville

01:30

Miguel Azevedo

Tem menos 24 anos e já mora em Downing Street a nova namorada do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson. Carrie Symonds, de 31 anos, ex-diretora de comunicação do Partido Conservador e atual conselheira de uma instituição de defesa dos oceanos é a mulher que está no centro das atenções no Reino Unido.Diz-se mesmo que foi por causa dela que Boris Jonhson, de 55 anos, já perdeu uns quilinhos e aceitou cortar o cabelo. Numa altura em que o primeiro-ministro ainda não tem finalizado o processo de divórcio com Marina Wheeler - com quem foi casado durante 25 anos e com quem tem quatro filhos - muitos são, no entanto, já os que se questionam sobre as reais intenções de Carrie Symonds.A antiga estudante de História da Arte, que é filha de um dos fundadores do jornal ‘The Independent’ e de uma conceituada advogada, é tida como uma pessoa ambiciosa e a sua mudança para o nº10 da Downing Street não está a ser vista com bons olhos por alguns comentadores políticos.Para já, a única coisa que Carrie parece ir reunindo a seu favor é a simpatia e elegância. Diz-se que a sua forma de vestir já está a criar tendência.