Boy George choca tudo e todos ao dizer quem gostaria de ver a interpretá-lo no cinema

15:48

Boy George vai lançar um filme biográfico e revelou, a uma rádio australiana, que gostava que Sophie Turner - a Sansa de 'A Guerra dos Tronos' - fosse a protagonista."Eu li algumas sugestões interessantes, mas a que mais gostei foi a de Sophie Turner. As pessoas vão dizer que, como ela é mulher, não pode interpretar. Quando eu tinha 17 anos queria muito ser como ela", revelou o músico.A 'Vogue' divulgou a notícia e Sophie Turner comentou que estava disposta a aceitar o papel. "Eu estou pronta, Boy George!".Durante a entrevista, o vocalista dos Culture Club contou, ainda, que não está preocupado com as repercusões que o filme possa vir a trazer. "No nosso negócio, sempre existem especulações. Aos poucos, os rumores tornam-se tão ridículos que eu já não ligo. Pelo menos, assim, as pessoas acham-me interessante".