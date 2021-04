Braçadeira de Cristiano Ronaldo leiloada por 64 mil euros para ajudar bebé com atrofia muscular

Abraçadeira de capitão da seleção que Cristiano Ronaldo atirou ao relvado no final do jogo contra a Sérvia foi leiloada por 64 mil euros. A história está a correr mundo, uma vez que a iniciativa teve como objetivo ajudar uma criança doente."O leilão, com caráter humanitário, da braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo acaba de terminar, com a notável cifra de 7,5 milhões de dinares [cerca de 64 000 euros]", informou o promotor da iniciativa, Jovan Simic, na rede social Twitter, onde também mostrou uma imagem de Gavrilo Djurdjevic, o bebé de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e precisa de tratamentos com custos de mais de dois milhões de euros.A braçadeira foi apanhada por um bombeiro que estava de serviço no jogo em Belgrado, Djordje Vukicevic, que rapidamente decidiu usá-la com um fim solidário. "O Cristiano Ronaldo estava agitado, atirou a braçadeira. Caiu mesmo ao meu lado", começou por dizer. "Toda a corporação concordou que [a braçadeira] deveria ir para [ajudar] o pequeno Gavrilo", disse à Reuters.Aleksandar e Nevena Djuridjevic, os pais de Gavrilo, mostraram-se emocionados com a onda de apoio e contam que já receberam donativos na ordem dos 500 mil euros. "Nem queríamos acreditar que pessoas que não nos conhecem pudessem apanhar a braçadeira e fazer um leilão para nos ajudar", confidenciou a mãe, a partir da vila de Cumic.Há uma semana, recorde-se, com a partida empatada 2-2 (depois de Portugal ter estado a vencer por 2-0), Cristiano Ronaldo rematou e o sérvio Mitrovic retirou a bola, aparentemente, já depois de ter ultrapassado completamente a linha de baliza, mas o golo não foi validado. Na sequência do lance, Cristiano Ronaldo protestou, viu um cartão amarelo e atirou com a braçadeira de capitão para o relvado.