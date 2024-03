Braço direito de Cristina Ferreira deixa mensagem de despedida

'Dança com as Estrelas' acabou no passado sábado.

João Patrício e Cristina Ferreira

Foto: Instagram

11 mar 2024 • 16:41

"Dancei com as Estrelas!









Ao longo do meu percurso tive a oportunidade de realizar muitos momentos de dança em diferentes formatos, mas este Dança com as Estrelas foi o meu primeiro projeto, exclusivamente, de dança", começou por dizer o realizador.

João Vasco Patrício, braço direito de Cristina Ferreira, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais depois do programa 'Dança com as Estrelas', que comandava, ter acabado no passado sábado.João Patrício é, normalmente, o realizador dos programas que Cristina Ferreira apresenta.