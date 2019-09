Brad Pitt admira "provocações" públicas de Kanye West Galã de Hollywood desfez-se em elogios ao rapper.

22 set 2019 • 12:33

Brad Pitt, ex-companheiro de Angelina Jolie, teceu rasgados elogios a Kanye West, marido de Kim Kardashion e já eleito pela revista Time como uma das personalidades mais influentes do planeta, pelo facto de o rapper não ter medo de "fazer mexer as águas".



Pitt enalteceu a postura do músico: "Ele foi dos primeiros a se apresentar como é. Devia receber crédito por isso."

