Brad Pitt arrisca perder os filhos

Angelina Jolie quer ir viver para África com a Prole, contra a vontade do ator e em plena guerra pela custódia.

11:00

Sónia Dias

Apesar de ter a guarda temporária dos filhos, Angelina Jolie ainda luta pela sua custódia em tribunal, o que a obriga a viver próximo de Brad Pitt., afirmou numa entrevista à ‘Harper’s Bazaar’. Contudo, isso poderá estar prestes a mudar.Na mesma entrevista, a atriz admitiu que quer aventurar-se com os filhos em África no próximo ano e já pensa em comprar casa., adiantou a atriz que, segundo a ‘In Touch’, planeia mudar-se para aquele continente definitivamente., revela uma fonte próxima da atriz à publicação. E acrescenta: "Ela sabe que, se for preciso, o Brad também vai viver para lá, pois não quer perder os filhos."Mudar-se para África obrigariaambos de 11, a viverem afastados do pai numa altura em que o ator está a restabelecer os seus laços com os filhos., sublinha a mesma fonte.