Brad Pitt avança com processo contra Angelina Jolie

Foto: Reuters

01:30

Carolina Cunha

O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt continua a fazer correr muita tinta, com várias trocas de acusações. Agora, Jolie foi acusada pelo ‘ex’ de tentar deixá-lo fora de um acordo de venda de uma propriedade no Sul de França, avaliada em cerca de 140 milhões de euros, que pertence ao ex-casal. Trata-se do Château Miraval, uma herdade vinícola onde os dois se casaram em 2014. De acordo com o ‘Daily Mail’, o ator deu entrada com um processo contra a atriz, alegando que ela está a tentar prejudicá-lo ao vender 50% das ações da propriedade através da sua empresa, a Nouvel.









Pitt alega que a atriz quer lucrar com o esforço e uma quantidade incrível de “dinheiro, tempo e trabalho” do ator investido naquela herdade e na produção dos vinhos Miraval. “As atitudes de Angelina com o Brad são vingativas. É mais um exemplo de alguém que está a tentar ultrapassar as regras e evitar as suas obrigações”, revelou fonte próxima do ator.

Durante os primeiros anos da relação, a propriedade foi considerada o refúgio do casal.