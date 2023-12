Brad Pitt celebra 60 anos ao lado do novo amor

Brad Pitt celebrou o seu 60.º aniversário com atraso mas ao lado da namorada, Ines de Ramon, 26 anos mais nova, no restaurante Mother Wolf, em Los Angeles (EUA).









A festa só foi celebrada no dia seguinte ao aniversário de Brad Pitt - 18 de dezembro - por uma boa causa: celebrar juntamente com Ines, que fez 34 anos no dia 19. Assim, a designer de joias e o ator puderam festejar juntos, acompanhados por um grupo muito restrito de amigos.

A saída do restaurante foi, porém, registada em fotografias, publicadas em exclusivo pela revista ‘People’. Brad escolheu uma camisa preta e dourada e Ines preferiu um vestido branco curto, uma écharpe e colãs pretos.





No ano passado, recorde-se, o par tinha já sido fotografado, mas na época a relação ainda era mera especulação. Um ano depois, Ines de Ramon e Brad Pitt (que se divorciou há sete anos de Angelina Jolie) continuam juntos e assumem publicamente a relação.





Ines foi casada anteriormente com o ator Paul Wesley (o Stefan da série ‘Diários do Vampiro’). Separaram-se em abril de 2022 e em novembro do mesmo ano surgiram os primeiros rumores de que namoraria com Pitt, depois de terem sido vistos juntos num concerto de Bono, na companhia de Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn.