Brad Pitt e Adele são o novo casal sensação de Hollywood

O ator Brad Pitt, de 56 anos, e a cantora Adele, de 32, estão apaixonados. Ao que parece o romance entre os dois é recente mas o galã está completamente "fascinado" pela artista britânica.



Segundo o site australiano ‘New Idea’ - que revela a amizade íntima - Brad e Adele têm-se encontrado com alguma regularidade, após terem sido apresentados por amigos em comum.





"Além de achá-la linda, ela conquista-o pelo sentido de humor e lado divertido todas as vezes que saem juntos ou falam ao telefone", revelou uma fonte à referida publicação, sublinhando que o ator norte-americano está confiante de que a relação com a cantora possa perdurar.

Os admiradores de Adele deliraram com a boa-nova. Felicitaram-na inclusivamente por ter ultrapassado o final do casamento com o produtor Simon Konecki, de quem tem um filho, Angelo, de seis anos.

Recorde-se que o último ano e meio foi de verdadeira superação para a estrela da música britânica, que mudou radicalmente a imagem ao perder mais de 45 quilos.