Brad Pitt e Adele vivem conto de fadas

29 ago 2020 • 11:50

Solteiro desde o final do casamento com Angelina Jolie, há cerca de quatro anos, Brad Pitt parece ter motivos para sorrir. O galã, de 56 anos, estará apaixonado pela cantora Adele, de 32, que recentemente deu que falar ao sofrer uma enorme transformação e perder 45 quilos. Apresentados por amigos em comum, os dois têm sido vistos juntos com frequência e, segundo uma fonte revelou à revista ‘New Idea’, o ator está completamente encantado com a estrela. "Ele adora tudo na Adele, principalmente o sentido de humor. Tem sido bom conhecerem-se", diz uma fonte.



Tensão com Angelina

Quem parece não ver com bons olhos este novo amor é Angelina Jolie, que continua em clima de tensão com o ex-marido. Segundo uma fonte, de cada vez que é atribuído um romance a Brad Pitt, a atriz ressente-se. "A relação está pior do que nunca."

