Brad Pitt e ex-mulher Jennifer Aniston unidos em noite de gala

Ao subir ao palco da cerimónia, Brad Pitt, que foi distinguido como melhor

ator

secundário pela participação no filme 'Era uma vez em Hollywood', contou com o apoio e os aplausos de Jennifer neste momento especial. O ator ainda a fez rir ao fazer piada em palco sobre a vida amorosa. "Era para trazer a minha mãe [ao evento], mas não pude porque qualquer mulher de quem estou perto dizem que estou a namorar", afirmou o artista, ironizando o facto da imprensa estar sempre a apontar-lhe romances.



Apesar dos rumores de uma possível reconciliação entre Brad Pitt e a ex-mulher, Jennifer Aniston, pela proximidade que têm vindo a manifestar, parece que os dois apenas se mantêm amigos.Na 77º edição dos Globos de Ouro, que decorreu este domingo, dia cinco de janeiro, em Los Angeles, nos EUA, o ator e a ex-companheira estiveram sentados a poucos metros de distância, apesar de em mesas diferentes, e não ficaram desconfortáveis com a situação. Pelo contrário, demonstraram a boa relação que os une., garantiu Brad, ao ser interrogado na passadeira vermelha à entrada do evento, sobre o encontro público com a atriz, mostrando o clima de cumplicidade que estão a viver, depois da separação em 2005.Recorde-se que além do casamento com Jennifer Aniston, com quem esteve casado durante cinco anos, Brad Pitt enfrentou mais recentemente um divórcio com a atriz Angelina Jolie.