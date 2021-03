Brad Pitt e George Clooney de costas voltadas

Aamizade entre Brad Pitt e George Clooney remonta a 2001, quando participaram no filme ‘Ocean’s 11 - Façam as Vossas Apostas’. Desde então, os dois tornaram-se inseparáveis.Contudo,Segundo a publicação, o distanciamento entre os dois atores começou quando Pitt começou a viver com a atriz, que conheceu durante as gravações de ‘Mr. e Mrs. Smith’, em 2005. Na altura, Clooney era solteiro (casou com Amal Alamuddin em 2014) e parceiro de copos do ator.revela uma fonte próxima do ex-casal à publicação.Os dois amigos afastaram-se definitivamente quando Pitt e Jolie casaram em 2014. O casal viria a separar-se cinco anos depois, devido aos problemas do ator com o álcool.Após mais de sete anos sem se falarem, Pitt e Clooney cruzaram-se em 2019, no aniversário de Jennifer Aniston, onde trocaram poucas palavras. Diz a ‘Star’ que a atriz Sandra Bullock está agora tentar reaproximá-los.