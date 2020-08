Brad Pitt e Jennifer Aniston juntos em projeto solidário

Brad Pitt e Jennifer Aniston vão trabalhar juntos num projeto solidário que visa angariar fundos para a luta contra a Covid-19 e para a Reform Alliance, uma organização que tem como papel aprovar leis para reformar o sistema de justiça criminal americano.



Os atores que estiveram casados durante cinco anos trabalharam juntos uma única vez, na série 'Friends'.

O projeto, que consiste na leitura virtual do filme ‘Fast Times at Ridgemont High’ de 1982, será transmitido via Facebook Live e Tiktok no próximo dia 20 de agosto.

O ex-casal reencontrou-se este ano numa entrega de prémios, em Hollywood.