Brad Pitt e Jennifer Aniston namoram no sul de França

O romance entre Brad Pitt e Jennifer Aniston está a ficar cada vez mais sério. O ator terá levado a namorada e ex-mulher (estiveram casados entre 2000 e 2005) a conhecer o magnífico Castelo de Miraval, no sul de França, onde, em 2014, casou com Angelina Jolie, e que é um dos bens que irá ser disputado na divisão da fortuna do ex-casal., revela uma fonte próxima dos dois atores à revista ‘Life & Style’., acrescenta.A mesma fonte conta à publicação que Brad achou que Jennifer iriae não pareceu estar preocupado por aquele ser um sítio tão especial para ele e para Angelina., revela.Brad Pitt, de 56 anos, e Jennifer Aniston, de 51, decidiram voltar a apostar no amor, 15 anos após terem assinado os papéis do divórcio.Localizado em Correns, no sul de França, o Castelo Miraval custou 40 milhões de euros. Construído no séc. XVII, tem mais de 500 hectares, lago privado e 35 quartos. Na propriedade é produzido o vinho Côte de Provence Miraval Jolie-Pitt & Perrin.