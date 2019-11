Brad Pitt e Jennifer Aniston querem ter um filho

14:00

Sónia Dias

Separado de Angelina Jolie, Brad Pitt parece ter reencontrado o amor junto da ‘ex’, Jennifer Aniston. De acordo com a ‘Life & Style’, o casal começou a encontrar-se às escondidas há meses e a sua relação está cada vez mais séria. O passo seguinte poderá ser o primeiro filho em comum.



"Os amigos dizem que eles querem um bebé. A Jennifer e o Brad acreditam que esta é a altura certa para começarem uma família", disse à revista uma fonte próxima do casal.





Com 55 e 50 anos, respetivamente, Brad Pitt e Jennifer Aniston estão a pensar recorrer à fertilização in vitro (FIV) para engravidar.A mesma fonte revela que os dois atores têm consultado os melhores médicos para alcançarem o seu objetivo. "A FIV nem sempre é fácil, mas eles estão muito determinados, pois arrependem-se de não terem tido um filho quando estiveram juntos da primeira vez."Segundo a ‘Life & Style’, Brad Pitt e Jennifer Aniston não estão a pensar casar para já. Recorde-se que o casal trocou alianças pela primeira vez em 2000, em Malibu. O ator casou pela segunda vez em 2014, com Angelina Jolie, com quem tem três filhos biológicos e três adotivos, e da qual ainda não está oficialmente divorciado. A atriz, por sua vez, casou com Justin Theroux em 2015 e separou-se dois anos depois.