Brad Pitt íntimo de Jennifer Aniston em festa de Natal

Depois de vários rumores que dão conta de que Brad Pitt e Jennifer Aniston estão novamente juntos, mais de uma década após o casamento, os atores deram força às especulações ao mostrarem-se íntimos durante um evento natalício.De acordo com uma fonte, o ex-marido de Angelina Jolie foi das primeiras pessoas a chegar ao jantar, pouco depois das 19h00 e das últimas a abandonar a casa de Aniston.Entre as celebridades presentes estava Gwyneth Paltrow [que também já manteve um relacionamento com Pitt], Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, e Reese Witherspoon, todos eles pessoas muito próximas de Aniston.Desde então, ambos já foram casados, mas a imprensa internacional afirma que o casal nunca esqueceu o amor que os une. Recentemente, rumores dão conta de que estão novamente juntos, mas nenhum dos dois de pronunciou sobre o assunto."A verdade é que desde que ficaram solteiros que voltaram a aproximar-se e têm estado várias vezes juntos", diz uma fonte, adiantando que o amor pode estar novamente no ar.