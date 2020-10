Brad Pitt já quer ter filhos com o novo amor Ator vive relação com modelo e mostra-se muito apaixonado.

Onamoro entre Brad Pitt, de 56 anos, e Nicole Poturalski, de 27, está cada vez mais sério. De acordo com o ‘Globe’, a modelo alemã revelou aos amigos mais chegados que os dois se preparam para ter o primeiro filho em comum e estão a pensar juntar ambas as famílias no Dia de Ação de Graças, celebrado a 26 de novembro. "Ela é jovem, pelo que não existe qualquer razão para não ter mais filhos", começa por dizer uma fonte próxima do casal.



Mudança para Los Angeles

Apesar da sua relação com Pitt, Poturalski ainda está casada com o empresário alemão Roland Mary, de quem tem um filho, Emil, de sete anos, e com quem sempre manteve um casamento aberto. A modelo prepara-se agora para se mudar para Los Angeles, onde vive o namorado, que já começou a preparar a casa para receber Nicole.

