Brad Pitt mete cunha para nova namorada

O romance entre Brad Pitt, de 56 anos, e Nicole Poturalski, de 27, está a ficar cada vez mais sério.Segundo o ‘The Sun’, o casal está cansado de namorar à distância - Nicole vive em Berlim - pelo que esta seria uma forma de obrigar a manequim a passar mais tempo em Los Angeles., começa por contar ao jornal britânico uma fonte próxima do ex-marido de Angelina Jolie., acrescenta, recordando que o próprio ator tem uma produtora, a Plan B.Apesar de viverem uma relação discreta, Brad e Nicole estão cada vez mais apaixonados. Contudo, existe um grande entrave na sua relação: os filhos. O ator recusa afastar-se durante muito tempo de Los Angeles, onde vivem Shiloh, 14, Vivienne e Knox, 12, frutos do seu relacionamento com Angelina Jolie, assim como os filhos adotivos Maddox, 19, Pax, 16, e Zahara, 15.Recorde-se que Brad comprou uma casa a poucos metros do local onde a ex-mulher vive com os filhos, em Beverly Hills, de forma a poder passar mais tempo com a família.