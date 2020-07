Brad Pitt não fala com o filho mais velho há quatro anos

Brad Pitt continua sem ter qualquer contacto com o filho mais velho, Maddox, de 18 anos. Segundo a mais recente edição da revista norte-americana ‘US Weekly’, a estrela de Hollywood e o filho não se falam desde 2016.

"A relação dos dois continua inexistente", revelou uma fonte à publicação. Para além disso, a revista afirma que o ex-marido de Angelina Jolie também não fala com o filho Pax, de 16 anos.

Em 2016, Brad Pitt foi acusado de ter agredido o filho mais velho e chegou a ser investigado pela polícia de Los Angeles. O caso aconteceu durante um voo da família de França para Los Angeles no jato particular do casal, e terá sido ‘a gota de água’ que levou Angelina Jolie a avançar com o pedido de divórcio.

Atualmente, Maddox estuda na Coreia do Norte, sendo que chegou a voltar aos Estados Unidos por causa da pandemia de Covid-19.

Recorde-se que Angelina Jolie e Brad Pitt estiveram juntos mais de 10 anos e têm seis filhos, três adotados e três biológicos: Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14 e os gêmeos, Knox e Vivienne, de 11.