Brad Pitt revela quanto recebeu pelo primeiro filme

carismático e atrativo ladrão que se envolvia com Thelma por uma noite e lhe roubava todo o dinheiro

Brad Pitt é um dos atores mais conceituados de Hollywood, e tudo graças à sua estreia em 1991, no filme 'Thelma & Louise'. Com mais de 30 anos de carreira, revelou agora quanto recebeu pelo primeiro trabalho no grande ecrã: seis mil dólares, o equivalente a pouco mais de 5 500 euros - um valor que nada tem a ver com os milhões que hoje ganha.O ator interpretou o papel de J.D, um. Foi um pequeno papel que tornou a carreira de Pitt no que é hoje. Aliás, em entrevista ao jornal britânico, ' The Sun' , o ator acredita que foi escolhido para o papel, uma vez que os produtores do filme estavam "desesperados" para fechar o casting, porque o filme já estava em rodagem. Brad Pitt começou as gravações uma semana depois de er sido escolhido.Além disso, a estrela admitiu que se "arrepia" de vergonha agora que tem mais noção da voz estridente que tem no filme, e que atribui ao nervosismo por ser o primeiro filme a sério da sua carreira.