Brad Pitt volta a apaixonar-se e eleita é atriz de Hollywood

Chama-se Andra Day, tem 36 anos, e está a dar que falar pelo seu desempenho em ‘Estados Unidos vs. Billie Holiday’ (em exibição nas salas), que lhe valeu a nomeação ao Óscar para melhor atriz. Contudo, não foi só o seu talento que chamou a atenção de Brad Pitt.Segundo o ‘Sunday Mirror’,"A Andra está no ‘radar’ de Brad há algum tempo", conta uma fonte ao jornal britânico. "Eles estavam a ‘flirtar’ nos bastidores e acredita-se que tenham trocado números. Pode ser apenas profissional, mas alguns dos amigos de Brad têm dito que eles fariam um belo casal", cita ainda a publicação.Nascida no seio de uma família religiosa, Cassandra Monique Batie adotou o nome artístico de Andra Day depois de ter consolidado o seu lugar na indústria da música.O reconhecimento chegou pelas mãos de Stevie Wonder, que a apresentou ao produtor Adrian Gurlitz depois de ver um vídeo dela a cantar num centro comercial. Em 2015, a artista lançou o álbum de R&B ‘Cheers to the Fall’, que recebeu rasgados elogios da crítica. Mais tarde, chegou a oportunidade de mostrar o seu talento como atriz na pele da cantora Billie Holiday, um papel que a obrigou a enfrentar alguns fantasmas do passado."Tinha-me libertado de uma coisa na minha própria vida depois de lidar com o vício da pornografia e o vício do sexo", confessou em entrevista à revista ‘InStyle’. "Estou a ser muito sincera porque não sou a única a lidar com essas coisas. Mas sabia que queria mesmo livrar-me disso".Também Brad Pitt enfrenta um passado ligado ao vício do álcool, que lhe custou o casamento com a atriz Angelina Jolie e quase o fez perder a custódia dos filhos. Recentemente, o ator ganhou o direito de guarda conjunta das crianças com a ex-mulher, mas esta já disse que vai continuar com a guerra em tribunal.