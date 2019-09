Bradley Cooper deixa Lady Gaga de coração partido

Lady Gaga diz ter ficado de coração partido depois de Bradley Cooper ter terminado o romance de ambos. Segundo revelações feitas por fontes próximas do casal à revista americana Life & Style, o ator não se quis comprometer.

Os atores viveram uma paixão intensa meses depois de contracenarem no filme "Assim Nasce Uma Estrela" que gerou uma onda de especulação por parte dos fãs de um possível envolvimento entre os dois protagonistas.

Bradley Cooper e Lady Gaga negaram os rumores durante algum tempo, no entanto, depois de uma atuação polémica no palco dos Óscares em Fevereiro deste ano, as teorias voltaram a ganhar expressão.

Em Junho, Bradley Cooper e Irina Shayk, pais de uma menina, Lea, puseram fim a uma relação de quatro anos.

No mês seguinte foi anunciado que Bradley e Gaga estariam já a viver juntos.

Porém, consta agora que a relação de ambos terminou porque Cooper não quis comprometer-se com algo sério. Relatos de amigos do casal contam que Gaga "acreditava que ele era o tal" e teve um desgosto quando o ator a deixou.

A revista americana revela ainda que a cantora foi vista a namoriscar com Dan Horton recentemente. Fontes próximas de Gaga afirmam que a aproximação não passou de uma tentativa de fazer ciúmes a Bradley. No entanto, garantem que se o ator não mudar de ideias, Gaga está pronta para seguir com a sua vida para a frente.