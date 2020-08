Bradley Cooper e Jennifer Garner apanhados em clima de grande cumplicidade

Bradley Cooper e Jennifer Garner poderão ser o novo casal de Hollywood. Os dois atores foram fotografados num clima de grande cumplicidade numa praia de Malibu, em Los Angeles, na California, esta quinta-feira, dia 6 de agosto.

As fotografias divulgadas pelo site de entretenimento ‘TMZ’ chamaram a atenção dos fãs, que fizeram crescer, imediatamente, a especulação em torno de um possível romance. Nas imagens, o ator de ‘A Star is Born’, em português, ‘Assim nasce uma estrela’, aparece sem camisa enquanto Jennifer brinca na areia com a pequena Lea, de três anos, que os acompanhou no passeio. A menina é fruto da anterior relação do ator com a modelo, Irina Shayk.

Os dois conheceram-se em 2001 durante as gravações da série ‘A Vingadora’ e tornaram-se muito próximos desde então. Contudo, esta é a primeira vez que ambos têm o coração livre: Jennifer divorciou-se de Ben Affleck em 2018 e Braddley Cooper de Irina em 2019.