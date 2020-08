Bradley Cooper esquece Irina Shayk com estrela de Hollywood

Segundo a publicação, os dois estão a viver "um romance" e, durante o passeio, contaram com a companhia de Lea de Seine, filha do anterior relacionamento do ator com Irina Shayk. Uma fonte próxima dos dois contou à ‘Star’ que houve agora espaço para o amor, uma vez que se encontram os dois solteiros. "", pode ler-se. Outro amigo de Bradley Cooper, quando questionado pela revista, foi claro: "Eles namoram e são perfeitos um para o outro". A publicação ainda avança que o galã "está muito entusiasmado com a relação" e já disse a Brad Pitt e a Leonardo DiCaprio que Jennifer Garner "poderá ser a ‘tal’".Bradley Cooper está solteiro desde o fim do relacionamento com Irina Shayk, no ano passado. Os dois chegaram a estar mais próximos recentemente e os fãs acreditaram numa reconciliação, que nunca se concretizou.Jennifer Garner também tem o coração desocupado desde 2018, quando se separou do também ator Ben Affleck.Esta é a primeira vez que os dois atores estão solteiros simultaneamente desde que se conheceram, em 2001, altura em que contracenaram na série ‘Alias’, que durou até 2006. Desde então, criaram uma amizade que se manteve até aos dias de hoje.A atriz tem três filhos, Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito.